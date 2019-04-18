Ruslar Akkuyu NGS’de kor tutucu çanak kullanacak
Akkuyu NGS AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralde kor tutucu bir çanak kullanılacağını, olası bir kaçak yaşanırsa çanağın bir venüs çiçeği gibi kapanarak uranyumu hapsedeceğini söyledi. (Ömer Türkdönmez)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.