'Ruslar Bodrum'a 300 milyon dolarlık yatırım planlıyor'

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, dünyaca ünlü futbol kulübü Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç başta olmak üzere ekonomistlerin yakından tanıdığı Alexander Stevakov, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, Rus sanatçı Natalya Lonova gibi isimlerin tercihi oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rus ve Ukraynalı medya fenomenleri ile bir araya gelirken, kentte artık çok sayıda yabancının yatırım yaparak yaşamaya başladığını söyledi. Aras, Rusların Bodrum´da yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım planlandığına dikkat çekti.

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum´da Belediye Başkanı Ahmet Aras´ın davetiyle Rusya ve Ukrayna'nın sosyal medya fenomenleri bir araya geldi. Ülkelerinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleri 1-3 Mart tarihlerinde Bodrum´un tarihi bölgelerini gezerek yerleşik Rus ve Ukraynalılarla buluşarak yaşantılarını görüntüledi.





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hizmet anlayışı ve kalite bakımından dünyada Saint Tropez ve Cannes gibi turizm merkezi şehirlerle yarıştıklarını söyledi. Kentin geçen yıl en fazla Rus ve Ukraynalı turist tarafından ziyaret edildiğini kaydeden Aras, `Daha sonra pek çoğu yatırım yaparak Bodrum´da yaşamaya başladı" dedi. Aras Bodrum´un turizm de cazibe merkezi olma yarışıyla ilgili toplantının ardından şu rakamları verdi:



"Rusya ve Ukrayna'nın içinde bulunduğu eski Sovyet ülkeleri arasında kentimiz giderek daha fazla öne çıkmaya başladı. Bunu rakamlarla da görüyoruz. Pandemi sürecinde turizm sektörü küresel anlamda çöküş yaşadı. Bu süreçte Türkiye yine ayakta kalan birkaç ülkeden biriydi. Bodrum ve Antalya'daki tesisler direnerek açık kalmaya devam etti. Onlara da bu cesur mücadelelerinden dolayı teşekkür etmek isterim. 2019 yılında 127 bin turist gönderen Rusya, 2020 yılında 67 bin 203 turistle ilk sırada yer aldı. Yine 2019'da 78 bin 876 Ukraynalı Bodrum'u ziyaret etmişti. Bu sayıyla Ukrayna, 2019'da 6'ncı sırada yer aldı. 2020'de 66 bin 637 Ukraynalı kentimizde misafirimiz oldu. Ukrayna da geçen yıl Rusya'nın çok az bir sayıyla hemen ardından ikinci sırada yer buldu. Ayrıca Azerbaycan, Litvanya, Belarus, Kazakistan vatandaşları da Bodrum'u en fazla tercih eden 25 ülke arasında yer alıyor. Ruslar daha çok otel satın alıyor ya da ünlü markalarının şubelerini Bodrum´da açıyor."



`Dünyaca ünlü Rusların gözdesiyiz'



Belediye Başkanı Aras, ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Bodrum'un bölgesinde sadece turizm merkezi olarak görülmediğini çok sayıda yabancının yaşamak ve yatırım yapmak için tercih ettiği bir noktaya dönüştüğünün altı çizildi. Aras, "Ukraynalılar, deyim yerindeyse `Bodrum aşığı´ oluyor. Yaşamaya karar verenlerin sayısı dikkat çekici bir oranda artıyor. Buradan giden misafirlerimiz kentimizi öneriyor. Sadece bin 200 Rus vatandaşı, kentimizden konut olarak yaşamaya başladı. Binin üzerinde de Ukraynalı hem yatırım yaptı hem de konut satın alarak bölgeyi sahiplendi" dedi.



Yıllardan beri dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı milyarderler ile sanatçıların gözdesi olduklarını hatırlatan Aras şu bilgileri verdi:



"Uzun zamandan beri Rusya ve Ukrayna'nın seçkin isimlerini misafir ediyoruz. Dünyanın yakından takip ettiği kişiler, lüks yatlarıyla geliyorlar. Rusya'nın en zengin isimleri arasında yer alan Dünyaca ünlü futbol kulübü Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç neredeyse her yıl tatilini Bodrum´da geçiriyor. Dünya ekonomisinin yakından tanıdığı Alexander Stevakov, Viktor Rashnikov, Alexander Grigoryevihç Abramov gibi ünlü milyarderler önemli ziyaretçilerimiz arasında. Siyaset ve sanat dünyasının da tanınmış isimleri, Bodrum'u tercih eder. Hatırlarsanız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2019'da seçimlerin hemen ardından, stresini Bodrum'da atmıştı. Bu yurtdışına yaptığı ilk ziyaret olması açısından da dünya basınında geniş yer buldu. Ayrıca ünlü Rus sanatçı Natalya Lonova'yı da Bodrum aşığı yaptık."



`300 milyon dolarlık Rus yatırmını konuşuyoruz'



Başkan Ahmet Aras, Bodrum'da Rusça konuşulan ülkelere yönelik her yıl kültürel etkinlikler kapsamında festival ve şenlikler düzenlediklerini hatırlattı. Başkan Aras, " Görüştüğümüz bu kişilere 'Nerelisiniz?' diye sordum. `Rusya veya Ukrayna´ gibi yanıt beklerken, 'Bodrumluyuz' diyorlar. Bodrum'dan sadece 30 dakikada Avrupa'ya, Yunan adalarına gidebileceklerini biliyorlar. Bu konforu yaşıyorlar. Dünyanın her yerine ulaşım avantajından dolayı Bodrum, Rus ve Ukraynalı iş adamlarının da gözdesi oldu. Ünlü Rus markaları ve restoranları Bodrum'da şube açarak çalışıyor. Turizm tesislerine yatırım yapıyor veya satın alıyor. Şu anda planlanan 300 milyon dolarlık yatırım söz konusu" dedi.



Rus Fenomen: Bodrum'a aşık olabilirsiniz



Bodrum'a gelen blogger ve sosyal medya fenomenleri adına Viktoria Pischanska açıklama yaptı:

"Rus ve Ukraynalılar için Türkiye denilince akla Antalya geliyordu. Hemen her aile, Antalya'ya bir kez gelmiştir. Şu an ise Bodrum'u sıkça duyuyoruz. Avrupa'da daha önce Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi turizm ülkelerini görme şansı buldum. Ancak hiçbirinde Bodrum gibi kaliteli turizm anlayışını görmedim. Tesisler olağanüstü modern bir hizmet anlayışına sahip. Saint Tropez, Cannes, Monaco'yu görme şansım oldu. Hem tarihi yapıları hem de kentin misafirperverliğini düşününce Bodrum, bu kentlerin oldukça üzerinde. Bizler Bodrum'u çok sevdik. Ülkemize şu mesajı rahatlıkla verebiliriz; `Bodrum sadece eğlence ve dinlence yeri değil doğasıyla da kendine aşık eden bir kent. Bodrum'a gelirken dikkat edin, kendine aşık eden bir yapısı var.´ Biz bayıldık. Bakarsınız yakın dönemde biz de Bodrumlu oluruz.