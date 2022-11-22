Ruslar Bodrum'a akın etti

Türkiye'nin başarılı bir turizmsezonuna imza attığını belirten BODER Genel Sekreteri ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, 2023 yılında da bu trendin devam edeceğini söyledi. Özellikle Rusya ve merkez Avrupa ülkelerinin İstanbul, Antalya ve Bodruma olan taleplerinin arttığını dile getiren Girgin, Türkiye'nin sektörde önemli bir destinasyon olarak büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Yaz sezonunun ardından kış sezonuiçin de yabancı turistin ülkemize ilgi gösterdiğini hatırlatan Yiğit Girgin, “Başarılı bir yaz sezonunu geride bıraktık. Kış aylarında da yurt dışından talep görmeye devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda pandemi sonrası toparlanmanın etkileriniolumlu olarak hissediyoruz. Sektör adına sevindirici bir durum. Hala İstanbul, Antalya bölgeleri için kuvvetli bir sezon yaşanıyor. Bodrumda doluluk oranları kasım itibarıyla yavaşlasada, gerek sağlık, gerek spor turizmi özelinde taleplerin devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Rus turist sayısı yüzde 74 arttı

Bodrum'a olan Rus turist talebinin bir önceki yıla göre yüzde 74 gibi bir oranla yükseldiğine dikkat çeken Girgin, şu bilgileri verdi: “Türkiye, Rusya'nın favori ülkelerinin başında geliyor. Antalya onların ikinci evi gibi. Antalya'ya yönelik bu talep artışı Bodrum gibi diğer turizm kentlerini de olumlu etkiliyor. Bodrum'daki Rus turist sayısı, birönceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 160 -170 bin seviyesine yükseldi. Bodrum’a yönelik yatırımlar artıyor. Bodrum lüks ve butik segmentte adını duyurdu. Yurt dışı uçuş kısıtlamalarının kalkması, yapılan tanıtımlar sonucu Bodrum'a olan yurt dışı talepleri artış eğiliminde. 2022'yi pandemi öncesi ve sonraki süreç olarak değerlendirmemek lazım. O zamandan bu yana yeni otel yatırımları yapıldı; tesis ve yatak sayısı da arttı. 2023 yılında da merkez Avrupa ve Rus pazarındaki bu talep artışı devam edecektir.”