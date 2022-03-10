Ruslar, Türkiye'yi 'mesken' tutabilir

Leyla İLHAN

Ruslar son yıllarda Türkiye’den en fazla gayrimenkul alım yapan yabancılar arasında İran ve Iraklıların ardında üçüncü sırada. 2021 yılında Türkiye’den 5 bin 379 konut alan Ruslar, sıralamada 3’üncü olurken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusların bu yıl Türkiye’den daha fazla ev alması bekleniyor. Özellikle orta ve üst gelir grubunun B planıyla ev alacağı düşünülürken, böylece listede ilk sırada yer alan İranlıları geçerek uzun sürede ilk sıraya yerleşmesi öngörülüyor. Orta ve üst gelir grubu Rusların gelişiyle daha önce ortalama 150 bin dolarlık yazlık gayrimenkullerin yerini 300 ila 350 bin dolarlık gayrimenkullerin satışlarının artacağı tahmin ediliyor.

Ruslara yapılan satışlar iki kat artabilir

Savaş başlamadan önce Rusya’ya gittiklerini, o esnada bir talep olacağının kendini belli ettiğini kaydeden Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, “Bu savaş Rusların iştahını hızlandıracak gibi görünüyor. Türkiye’de en fazla alım yapanlar sırasında 3’üncü ve genellikle 100-150 bin dolarlık yazlık gayrimenkul alımı yapıyorlar. Ancak şimdi Rusya’nın en büyük acentesiyle görüştük. Şimdi daha da talep artıyor. Orta ve üst gelir grubundaki Ruslar, ağırlıklı olarak yavaş yavaş İstanbul’a geliyorlar ve gelmeye devam edecekler. İlk sırada böylece ortalama alımları da 300-350 bin dolarlar seviyesine çıkacak. 500 bin ve 1 milyon dolarlık gayrimenkuller de alacaklar” dedi.

Artık sadece Antalya değil, İstanbul ve Bodrum’da da alımlarının artacağını söyleyen Ergüven, “Ancak bunu yavaşlatan iki neden var. Birincisi uçuşlardan kaynaklanan bir durum var. İkincisi de para transferinden kaynaklanan sıkıntılar var. Onu da Mir kart ve birkaç farklı kanalla aşmaya çalışıyorlar. İranlılar da bir soruna rağmen alım yapıyor. Bunu da aşacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yıl Ruslara yapılan satışların iki kat artarak ilk sıraya gelmesi ve birkaç yıl boyunca daha devam etmesi bekleniyor. Çünkü 1 ila 3 milyon aileden bahsediliyor. Bu kişiler yavaş yavaş alıma geçecek” diye konuştu.

B planı olarak düşünüyorlar

Dünyada oluşan tepki nedeniyle, Avrupa, Amerika ve Kanada’ya gidecek olanlar için şu anda güvenilir ülkenin Türkiye olduğunu belirten Ergüven, “Zaten Türkiye ile Rusya arasında turizm ve ticaretten dolayı bir yakınlaşma var. Rusya’ya karşı oluşabilecek baskılardan dolayı Türkiye’ye tam olarak yerleşmeseler de bir B planı olarak ev almayı planlıyorlar” dedi. Öte yandan Türkiye’nin bu konuda en büyük rakibinin Dubai olduğunu dile getiren Ergüven, Türkiye’nin bu fırsatı değerlendirmesi için yabancıya satışta mutlaka sertifika şartlarını sıkılaştırması gerektiğini söyledi.

Rus milyonerler Türkiye’yi keşfetmeye çalışıyor

Rus talebinin alt segmentten üst segmente kadar çok fazla arttığını söyleyen MARS Investment Genel Müdür Hakan Bucak, “Özellikle Türk vatandaşlığı amaçlı gayrimenkul alımları artıyor. Savaşı hissedip önden para transferi yapanlar gayrimenkul almaya başladılar bile. Ancak diğerleri şu anda sınırlamalardan dolayı para transferi konusunda zorlanıyorlar” dedi.

Öte yandan İngiltere ve Avrupa ülkelerinde yatırımları bulunan Rus milyonerlerin de Türkiye’yi keşfetmeye çalıştığını dile getiren Bucak, “Aynı şekilde Ukraynalılar da Türkiye’yi keşfediyor. Türkiye her iki ülke vatandaşları için de savaştan uzak kalmak için doğru bir alan. Şayet para transferinde zorluklar olmazsa Ruslar alımlarda ilk sıraya gelebilir” diye konuştu.

Bankacılık sistemi satışları düşürebilir

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise, savaşın ister istemez Rusların Türkiye’deki alımlarını azaltacağını söyledi. Bankacılık sektörüne yönelik yaptırımların bu azalmada etkili olacağını dile getiren Özgün, “Bu yılsonunda yabancıya satışta yüzde 20’ye yakın artışla 70 bine yakın satış bekliyorduk. Ancak hem alımlarda 13’üncü sırada olan Ukraynalılar hem de Rusların gelmemesiyle birlikte geçen seneye göre yine artış yakalarız. Ama 70 bin seviyesine gelemeyiz” değerlendirmesini yaptı. Özgün, yoğunlukla Antalya bölgesinde projeler geliştiren şirket olarak şu anda Rusların alımlarının beklemeye geçtiğini gördüklerini de kaydetti.