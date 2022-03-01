Ruslara kapatılan hava sahası tedarik zincirini tehdit ediyor

Koronavirüs salgınından hali hazırda sert bir biçimde etkilenmiş olan küresel tedarik zinciri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından çok sayıda devletin Rusya'ya hava sahasını kapatmasıyla daha fazla aksaklık ve maliyet enflasyonu ile karşı karşıya kalabilir.

Avrupa ile Japonya, Güney Kore ve Çin gibi Kuzey Asya ülkeleri arasındaki ticari taşımacılık, Rusya ve diğer devletler arasındaki karşılıklı hava sahası yasaklarının Avrupalı kargo uçaklarının Sibirya üzerinden uçmasını, Rus hava yollarının ise Avrupa üzerinden uçmasını engellemesiyle daha sorunlu hale geldi.

Cargo Facts Consulting'in yöneticisi Frederic Horst, küresel hava nakliyesinin yaklaşık yüzde yirmisini gerçekleştiren hava yollarının hava sahası yasaklarından etkilendiğini belirtti.

Lufthansa LHAG.DE, Air France KLM AIRF.PA, Finnair FIA1S.HE ve Virgin Atlantic hava sahalarının kapanmasına bağlı olarak şimdiden Asya'nın kuzeyine olan nakliye uçuşlarını durdururken, Korean Air Lines 003490.KS ve Japon ANA Holdings 9202.T gibi Asya'nın büyük hava taşımacılığı şirketleri ve Orta Doğu'daki hava yolları şirketleriyse hâlâ Rus hava sahasını kullanıyor.

International Air Transport Association (IATA) verilerine göre hava nakliyesi oranı Aralık'ta 2019 yılındaki seviyesinin %150 üstüne çıkmıştı.