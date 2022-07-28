Ruslardan Türklere ortak yatırım çağrısı

Fikri CİNOKUR-ANTALYA



Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve AB’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Rusya ile Türkiye’nin ticaret hacminin yılsonu 60 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Rusya’nın en büyük ekonomi yayın grubu Kommersant Gazetesi iş birliği ile düzenlenen ‘’Türkiye ve Rusya Yeni İş Birliği Ufukları” toplantısı ATSO Konferans salonunda gerçekleştirildi.

“Antalya uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor”

ATSO Başkanı Davut Çetin, toplantının iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini, ticaretin artmasına katkıda bulunacağını söyledi. Çetin, şunları kaydetti: “Rusya Federasyonu’yla dostluğumuzun dünya için önemini, İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması en güzel biçimde göstermiştir. Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin köklü geçmişini burada açıklamaya ihtiyaç yoktur. Antalya ve Rusya halkı arasındaki ilişkiler ise son derece özel bir boyuta geçmiştir. Antalya’da on binlerce Rusya kökenli Antalyalı yaşamaktadır ve biz bu komşuluk ilişkisinden son derece memnunuz.” ATSO’nun 5 binden fazla yabancı sermayeli üyesinin beşte birinin Rusya sermayeli olduğunu ifade eden Çetin, “Turizmden yat üretimine birçok sektörde Rus iş insanlarının üyemiz olması da bizim için ayrı bir değer” dedi.

Global bir turizm destinasyonu olan Antalya’nın hem yurtiçinde hem de uluslararası düzeyde yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini söyleyen Davut Çetin, şöyle devam etti: “Son dönemde Antalya’da yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve Antalya’ya yerleşmek isteyen yabancıların konut alımları hızla artıyor. Bu yılın ilk beş ayında 56 ülkeden 451 yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleştirdik. Mayıs ayında kurulan şirketlerimizin dörtte birini yabancı sermayeli şirketler oluşturdu. Antalya konut sektöründe de cazibesini korumaya devam ediyor. Haziran ayında ilimizde satılan her üç konutun birini yabancı ülke vatandaşları, ilk sırada da Rusya federasyonu vatandaşları olan komşularımız aldı. Antalya, turizm ve tarım dışında da gelişen sanayi sektörlerine sahip bir ildir.”

“Ticaret hacmi 60 milyar dolara ulaşabilir”

TÜRSAB Başkan Vekili Hamit Kuk ise Türkiye ile Rusya arasındaki bağı güçlendiren alanların başında turizmin geldiğini belirtti. Rusya ile Türkiye arasındaki turizm hareketlerinin, ciddi bir ekonomik faaliyet alanı oluşturduğuna dikkat çeken Kuk, “Rusya’nın maruz kaldığı ambargolar ve uçuşlarla ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2022 yılı başında öngördüğümüz turizm hareketliliğine maalesef ki ulaşamayacak durumdayız. Ancak yine de Rusya ve Türkiye’nin ambargo ve uçuş sınırlandırmalarını aşma konusunda gösterdiği gayret ve iş birliği sayesinde bu sorunun çözülmesi noktasında önemli mesafe aldık” diye konuştu.

"Antalya turizmde bir marka"

Rus-Türk İş Adamları Birliği Başkanı Kani Karaarslan da dünyada çok ilginç gelişmeler yaşandığını, pandemi sonrası Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bölge ekonomilerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin daha da geliştiğini ifade eden Karaarslan, Türkiye’nin Rusya için çıkış kapısı olacağını söyledi. Rusya’nın çok büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Karaarslan, şunları söyledi: “Savaş nedeniyle Batı ile Rusya arasındaki yaptırımlar uzayacak gibi, planlar buna göre 5-10 yıllık yapılmalı. Antalya turizmde bir marka. Antalya bu markayı Rusya’ya taşımalı. Turizm işletmeciliğini Rusya’da değerlendirmeli.”

Yatırımcı ve ihracatçılara Lira ve Ruble ile çalışılmasını öneren Kani Karaaslan, iki ülkenin merkez bankalarının kur kayıplarının önlenmesi için çalıştığını söyledi. Karaaslan, “Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 30 milyar doları geçti. 50 milyar dolara doğru gidiyor. Kur kayıpları önlenirse ticaret hacmi 60 milyar dolara ulaşabilir” dedi.

“Rusya’da fırsat çok”

Rusya AVM’ler Konsey Başkanı Dmitry Moskalenko, 154 milyon nüfuslu Rusya’nın bazı şehirlerinin 5 ile 15 milyonu bulduğunu vurguladı. Ortalama gelirin 750 dolar civarında olduğunu anlatan Moskalenko, Türk yatırımcıların Rusya’da yatırım yapmalarını istedi. Rusya’da AVM’lerde 4 milyon çalışan bulunduğunu, toplam 118 milyar dolar ciroya ulaşıldığını anlatan Moskalenko, şöyle devam etti: “Rusya’da zorluklar yaşanıyor. Özellikle para akışında ve tedarik konusunda sorunlar var. Doğrudan iletişim kurulmalı. Batının yaptırımları nedeniyle Avrupa ve dünya markaları Rusya’dan çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Türk iş dünyası da yaptırımlara bakmadan başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu boşluğu doldurmak için bir fırsat var. AVM’lerde 3 milyon metrekarelik bir alan daha yaratılabilir. Buralarda ihracat ve tedarik firmaları da olabilir.”