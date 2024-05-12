Ruslar’ın tercihi değişti: Artık Antalya'yı terk ediyorlar

Değişen trend verilere de yansıdı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılının ardından adeta Rusların akınına uğrayan kentte kiralık ve satılık konut fiyatları da zirveyi gördü. Ancak yabancı yatırımcının 2022’de 22 bin 17 adet olan gayrimenkul alımı, 2023’te yüzde 41 oranında azaldı ve 12 bin 901’e geriledi. Eva Gayrimenkul Değerleme’nin Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı’nın istatistiklerinden yola çıkarak paylaştığı verilere göre yabancı yatırımcılar, bu yılın ilk çeyreğinde kentte 2.258 gayrimenkul aldı. Bu rakam 2023’ün ilk çeyreğine göre yüzde 48’lik düşüşe işaret etti.

Gayrimenkul alımı düştü

Sözcü’de yer alan habere göre yabancılar, Antalya’da 2023’ün ilk çeyreğinde 4.419, 2022’nin ilk çeyreğinde 3.699 gayrimenkul satın aldı. Rus yatırımcıların da ülke genelindeki gayrimenkul alımı düştü. Rusların 2022’de 17.143’ü bulan Türkiye’den aldığı gayrimenkul sayısı, 2023’te yüzde 35’lik düşüşle 11 bin 8 adede geriledi. Bu yılın ilk çeyreğinde Rusların Türkiye’deki gayrimenkul yatırım sayısı da, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 65‘lik düşüşle 1.532 adet oldu. Bu rakam 2023’ün ilk çeyreğinde 4.214, 2022’nin ilk çeyreğinde ise 1.629’du.

Alt sınır 200 bin dolar

Rus yatırımcıların 2022’den itibaren Türkiye’de yaptıkları toplam gayrimenkul yatırım sayısı 29.683 adede ulaştı ve bu yatırımlar 348 bin 385 metrekarelik alana denk geldi. Öte yandan vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat, Eylül 2018’den itibaren 1 milyon dolardan 250 bine düşürülmüştü. Artan eleştiriler üzerine Haziran 2022’de 400 bin dolara yükseltildi. Ekim 2023’ten itibaren de yabancıların ikamet izni alabilmek için alacakları taşınmazlarda alt sınır 200 bin dolar olarak belirlendi.