Rusya: ABD'nin Grönland'ı kontrol etme isteğinin '1 trilyon dolarlık nedeni' belli oldu

ABD'nin kaynaklardan para kazanma konusundaki 'ustalığına' işaret eden Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Çekunkov, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına alması halinde petrol şirketlerinin değerini 1 trilyon dolar artırabileceğini açıkladı.

Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'a yönelik açıklamaları üzerine görüş bildiren Çekunkov, "ABD'nin en büyük 10 petrol şirketinin toplam piyasa değeri 1,3 trilyon dolar seviyesinde. Eğer Trump aksiyon alıp Grönland'ın bir şekilde kontrolünü elde ederse bu değerin 1 trilyon dolar daha artabileceği öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi: "Topraklarımız altında çok fazla Grönland var ve oralardan trilyonlarca dolar çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kontrol 'mutlak zorunluluk' mu?

Truth Social hesabından geçen ay yaptığı paylaşımda Trump, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi konuma sahip Grönland'ın ABD kontrolünde olmasının 'mutlak zorunluluk' olduğunu savunmuş ve bu sözleriyle birçok kesimden tepki çekmişti.