Rusya açıkladı! Rus petrolünde indirim dönemi bitiyor

ABD’nin Rus petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının ardından Rusya’nın petrol üretimine devam edeceğini belirten Novak, yaklaşık 510 milyon tonluk petrol üretimine işaret etti.

Rusya, Rus petrolünün ihracatında yaptırımlar nedeniyle ilave indirim yapmak zorunda kalırken Novak, "İndirimlere ilişkin 1-2 ay içerisinde durumun istikrar kazanacağını umuyorum. İndirimler azalacak. Bunu daha önce birçok kez yaşadık" dedi.

Novak, Rus petrolündeki indirimin önceki yaptırımların ardından da zamanla asgari düzeye gerilediğini hatırlattı.

Rus petrol devleri yaptırım listesine

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.