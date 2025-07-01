Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, İstanbul’da düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi’nde Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek ilk ünitede elektrik üretiminin yakınlaşmaya başlamasıyla yatırımcının da gelmeye başladığını söyledi.

Yıl sonuna kadar hazır olacak

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak 4,8 gigawatt kapasiteli tesisin ilk ünitesi şu anda test aşamasında. 2026 yılında elektrik üretimine başlamasının beklendiğini söyleyen Dedusenko, yıl sonuna kadar da şebekeye elektrik vermeye gerekli sistemlerin hazır olacağını belirtti.

Proje, ABD’nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamasının ardından finansman sorunları ve gecikmeler ile karşı karşıya kalmış, Türkiye ve Rusya inşaatın finansmanı için doğal gaz takası da dahil alternatif yollar aramıştı.

Yüzde 49’luk payın ilk talipleri ortaklıktan çekilmişti

Daha önce de satışı düşünülen yüzde 49’luk payın Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat şirketlerinden oluşan üçlü bir konsorsiyuma satılması gündeme gelmişti ancak Bloomberg’in haberine göre şirketler 2018 yılında ortaklıktan çekilme kararı almıştı.