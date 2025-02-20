Rusya alternatif pazar arayışında

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen 'Finansta Siber Güvenlik Forumu' kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin, Rusya’dan alüminyum ithalatını yasaklayan yeni yaptırımlar üzerinde anlaşmasını değerlendiren Alihanov, “Bence çok etkilenmeyeceğiz. Son yıllarda oraya sevkiyatı azaltmıştık. Alternatif pazarlar arayacağız” diye konuştu.

Yerli şirketlere yeni fırsatlar

Alihanov, ABD ile Rusya arasında başlayan görüşmeler doğrultusunda Rus pazarına dönme ihtimali artan Batılı şirketlere ilişkin, “Endüstri genel olarak yabancı şirketler çıktıktan sonra gelişme için büyük fırsatlar elde etti” dedi ve “Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz. Davranışları için bedel ödenmelidir. Uygun bir yönerge olduğunda vizyonumuzu hazırlayacağız” şeklinde konuştu.