Rusya Başbakan Yardımcısı Novak enflasyonda yaşanan düşüşe dikkat çekti

Rusya Merkez Bankası'nın uyguladığı yüksek politika faizinin yatırım faaliyetlerinde düşüş yarattığına işaret eden Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Yılın ilk yarısında yatırım büyümesi yüzde 10'un üzerindeydi. Şimdi yüksek faiz oranını hesaba kattığımızda, yatırım faaliyetlerinde bir miktar düşüş görüyoruz. Yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 7,8'lik bir büyüme oranı bekliyoruz" dedi.

Enflasyon 1 Kasım itibarıyla yüzde 8 seviyesinde

Novak, Rus hükümetinin yatırımları ve projeleri desteklemeye devam edeceğini ve enflasyonda düşüş sürecine girildiğini belirtirken, "Rusya Merkez Bankası'nın enflasyonu, enflasyon beklentilerini düşürmek için faizi yükselttiği ve sıkı mali politika uyguladığı açıktır. Bence işe yarıyor" diye konuştu.

Novak, enflasyon oranının temmuzda yıllık yüzde 9,2 oranına çıktığına dikkati çekerek, "Artık kademeli bir şekilde düşüyor. 1 Kasım itibarıyla yüzde 8 seviyesine geldi" ifadelerini kullandı. Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.