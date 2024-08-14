Rusya benzin ihracatı kısıtlamalarını 2024 sonuna uzattı
Rus hükümeti, iç piyasadaki benzin talebinde mevsimsel artış yaşandığını açıkladı. Bazı rafinerilerde de planlanan bakım çalışmalarının yapıldığı bildirilen açıklamada, iç piyasadaki dengeyi korumak adına benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Aralık'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
AA
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Rus Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar kapsamında yapılan benzin ihracatının kısıtlamalardan muaf tutulduğu vurgulandı.
Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.
Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.