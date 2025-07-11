Rusya benzin ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendiriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Novak, Rusya’nın Almetyevsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın akaryakıt sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Novak, “Artan talep döneminde üreticilere de ihracat yasağı getirdik. Bu nedenle uygun görürsek ve durum gerektirirse bir ihracat yasağı uygulayacağız.” dedi.

Novak, 9 Temmuz’da, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirmişti.

Rus hükümeti, 20 Şubat’ta aldığı kararla benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Rusya'da petrol rafinerileri insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.