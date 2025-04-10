Rusya Büyükelçiliği'nden ABD-Çin gerilimine gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X'ten "Tariff wars" yorumuyla paylaştığı görsel, ABD'nin gümrük tarifelerini hatırlattı. Görselde ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin bayraklarını temsil edenlerin birbirleriyle kavga ettiği ama Rus bayrağını taşıyan kişinin uzaktan olan biteni izlemesi yer alıyor.

"Tariff wars" yorumuyla paylaşılan görselde bu ülkeler arasında süregelen ekonomik yaptırımlar, tarifeler ve ticaret savaşlarına gönderme yapıldı.

Rusya "seyirci"

Rusya'nın "sakin bir seyirci" pozisyonunda gösterilmesi ise diplomatik mesaj niteliğinde.

ABD Başkanı Trump'ın kıdemli danışmanı Musk'ın ise gülücük emojisiyle tepki vermesi, görselin sosyal medyada yayılmasını hızlandırdı. Görsel, 4,7 milyon kez görüntülendi.