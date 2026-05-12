Rusya büyüme tahminlerini sert düşürdü

Rusya Ekonomi Bakanlığı, ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, 2026 yılı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmininin yüzde 1,3'ten yüzde 0,4'e düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 2027 yılı büyüme beklentisinin de yüzde 2,8'den yüzde 1,4 seviyesine çekildiği belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ekonomiye ilişkin orta vadeli beklentilere de değindi. Novak, Rus ekonomisinin 2029 yılında yüzde 2,4 büyümesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Kremlin: Makroekonomik istikrar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Peskov, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açmasına rağmen Rusya'nın makroekonomik istikrar açısından güçlü bir konumda bulunduğunu belirterek, ülkenin bu konuda "güvenle konuşabilecek" durumda olduğunu ifade etti.

Rus yetkili, hükümetin ekonomik istikrarı korumak amacıyla gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Bununla birlikte Peskov, Rus ekonomisinin küresel piyasalardaki dalgalanmalardan tamamen etkilenmediğini söylemenin mümkün olmadığını da dile getirdi.