Rusya Çin’e gaz tedarikini artırıyor, yeni hatta imzalar atıldı

Rus enerji şirketi Gazprom ile Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden doğal gaz arzını artırma kararı aldı. Taraflar, mevcut kapasitenin yıllık 33 milyar metreküpten 44 milyar metreküpe çıkarılması için anlaşmaya vardı.

Yeni hatlar için mutabakat

RIA haber ajansının aktardığına göre, Gazprom CEO’su Alexei Miller, Çin’e uzanacak Sibirya’nın Gücü 2 boru hattı ile Moğolistan üzerinden geçecek Soyuz Vostok transit boru hattının inşası için yasal bağlayıcılığı olan bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Uzak doğu rotasında ek tedarik

Miller, ayrıca Rusya ve Çin’in Uzak Doğu rotası üzerinden de doğal gaz tedarikini artırma konusunda anlaştığını belirtti. Böylece Rusya’nın Çin’e yönelik enerji arzı çok yönlü şekilde genişleyecek.

Avrupa’dan daha düşük fiyat

TASS haber ajansı ise Sibirya’nın Gücü 2 projesi kapsamında yapılan anlaşmanın 30 yıl süreceğini aktardı. Gazprom’un Çin’e uygulayacağı doğal gaz fiyatının, Avrupa’ya kıyasla daha düşük olacağı da bildirildi.