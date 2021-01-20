Rusya, domates kotasını 50 bin ton yükseltti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Türkiye'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.

Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Rusya, Türkiye'den sebze alımına getirdiği yasağı 2017 yılının kasım ayında kaldırmış ancak kota getirmişti.

2020 yılında Türkiye'den en çok domates ihracatı yapılan ülke 62 milyon 217 bin dolarla Rusya olmuştu.