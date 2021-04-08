Rusya, domates kotasını artırmayı teklif etti
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den aldığı domatese uyguladığı kota miktarını 50 bin ton artırmak istiyor.
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Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den alınan domates kotasının 250 bin tondan 300 bin tona yükseltilmesini teklif etti. Açıklama Rusya hükümetinin internet sitesinde yer aldı.
Türkiye'nin Rusya'nın savaş uçağını düşürdüğü için özür dilemesinin ardından iki ülke arasındaki gerilimin düşmesiyle Rusya Türkiye'den sebze alımına getirdiği yasağı 2017 yılının Kasım ayında kaldırmış ancak kota getirmişti.