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Rusya, domates yasağını kaldırıyor

Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Gromıko, Türkiye'den domates ithalatının devam etmesine yönelik tekliflerini hükümete ilettiklerini söyledi.

Rusya, domates yasağını kaldırıyor
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Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımı devam eden Türkiye'den domates ithalatına ilişkin değerlendirmede bulundu.


Rus Tarım Bakanlığının, Türkiye'den domates ithalatına ilişkin mekanizmalarla ilgili çalışmalarını tamamlandığına işaret eden Gromıko, "Bu konuya ilişkin tekliflerimizi hükümete ilettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün Ankara'da gerçekleşecek görüşmede Rusya'nın yaptırıma devam ettiği domates ithalatının da ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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