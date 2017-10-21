Rusya domates yasağının bitiş tarihini 1 ay öne çekti

21 Ekim 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ile tarım ürünlerinde kısıtlamaya tabi hiçbir ürün kalmadığını belirterek, "Ekim sonu itibarıyla gerek domateste gerekse diğer tarım ürünlerinde Türkiye ürünleri Rusya'ya gelmeye başlayacak.” dedi.

Zeybekci, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen “Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı” sonrasında, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı kapsamında Rusya ile Türkiye arasındaki tüm konuların değerlendirildiğini dile getiren Zeybekci, “Bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde ticari ekonomik ilişkilerdeki ana prensibimiz, iki ülke arasındaki ticaretin, yatırımın ve ekonominin önünde hiçbir engelin olmaması.” diye konuştu.

Bu yönde Türkiye ve Rusya tarafından son derece pozitif yaklaşımlarla devam edildiğine işaret eden Zeybekci, “Çünkü şu anda Rusya ile tarım ürünlerinde kısıtlamaya tabi hiçbir ürün kalmadı. En son bugün itibarıyla Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın bize söylemiş olduğu güzel haber için de teşekkür ediyorum. Domates ithalatına yönelik 1 Aralık itibarıyla kaldırmayı düşündükleri uygulamayı 1 Kasım'a aldılar, yani ekim sonu itibarıyla gerek domateste gerekse diğer tarım ürünlerinde Türkiye ürünleri Rusya'ya gelmeye başlayacak, bunu bekleyip göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasında enerji alanında da hiçbir engel olmadığının ve tüm süreçlerin uygun şekilde devam ettiğinin altını çizen Zeybekci, şöyle konuştu:

“İki ülke arasındaki sanayi ürünlerinde ve sanayideki iş birliği anlamında da son derece olumlu yaklaşımlar devam etmektedir. İki ülke arasında milli paralarla Rus rublesi ve Türk lirasıyla alışverişleri de değerlendirdik. Artı iki ülkenin yatırım fonlarının ortak fon kurarak, gerek iki ülkede gerekse de üçüncü ülkelerde Türk ve Rus şirketlerinin desteklenmesi konusunu çok yakından takip ediyoruz ve bunu da mutlaka ete kemiğe büründürüp hayata geçireceğiz.”

Türk taşımacılarının ve tır şoförlerinin vize sorunu konusunda pozitif yaklaşımlarından dolayı Rusya tarafında teşekkür eden Zeybekci, “Bu konuda Rusya Dışişleri Bakanlığının yaklaşımlarını gördük ve konuya ilişkin yakında sonuç alacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Zeybekci, düzenlenen Karma Ekonomik Komisyonu’nun, Türkiye ile Rusya arasında bütün problemlerin geride bırakıldığı, iki ülkenin 100 milyar dolarlık hedefi doğrultusunda, enerji, savunma, sanayi ve diğer birçok alandaki projelerin birer birer hayata geçirildiği yeni döneme doğru atılan güzel bir adım olduğunu söyledi.

Kaynak: AA