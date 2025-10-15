Rusya, e-ticarette 10 yıl boyunca ‘yeni pazar’ kalacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin dış ticare­tinde stratejik öneme sahip olan Rusya, Türk ihracatçısı için potansiyel pa­zar olmaya devam ediyor. Özel­likle e-ticaret tarafında potan­siyel büyümeye devam ediyor. Her ne kadar enerji ithalatı ne­deniyle dış ticaret dengesi Rus­ya lehine aksa da hızlı tüketim ürünleri, gıda ürünleri, maki­ne ve otomotiv yedek parçala­rı gibi birçok sektör için hala önemli bir pazar.

Son yıllarda uluslararası yaptırımlar ve öde­me sistemlerindeki aksaklık­lar, özellikle Türk bankalarının çekinceleri nedeniyle ihracat akışında pürüzler yaşansa da e-ihracat için fırsatlar devam ediyor. Şimdilik her iki ülke de uzun vadeli hedef olarak ticaret hacmini 100 milyar dolara çı­karmayı taahhüt etse de, mev­cut hacim bu hedefin gerisinde. 2023’te yaklaşık 56.5 milyar do­lar olarak gerçekleşmişti.

100 milyon kişilik devasa pazar

Rusya’nın Amazon’u ola­rak anılan ve Rusya Federas­yonu’nun büyük e-ticaret plat­formlarından biri olan Ozon Global’in Türkiye Genel Mü­dürü Hazal Maraş, Türkiye’nin Rusya pazarındaki önemine dikkat çekti. Rusya’yı “150 mil­yon kişilik nüfusa sahip deva­sa pazar” olarak nitelendiren Maraş, 100 milyona yakın po­tansiyel müşteri bulunduğu­nu belirtti. Maraş, Türkiye’den birkaç bin satıcı ile milyon do­larlık satışlar yapıldığını ifade etti.

Maraş’a göre, en büyük fır­sat ise hala yeni pazarlar olma­sı. “Rusya önümüzdeki 10 sene boyunca yeni pazar olarak kal­maya devam edecek” diyen Ma­raş, şöyle devam etti: “Pazarın büyüklüğü ve tanınırlığı artıyor. Bu çok büyük bir fırsat. Bugün iç pazarın bu kadar daraldığı bir dünyada, yeni bir pazara ürün satabilmek çok büyük bir lüks. Hem e-ticarette hem dış tica­rette bu müthiş bir şey.”

Önümüzdeki iki yılın en bü­yük zorluğunun artan mali­yetler ve ekonomik belirsizlik­ler olduğunu dile getiren Hazal Maraş, özellikle kur dalgalan­masının farklı ülke operasyon­larını etkilediğini belirtti. Dola­rın üç yılda 17 TL’den 42 TL’ye çıktığını hatırlatan Maraş, bu finansal engellere karşı sistem­lerini sürekli yapılandırmak zorunda kaldıklarını ifade et­ti. Maraş, ancak bu zorluğa rağ­men, Rusya’nın önümüzdeki 10 sene boyunca yeni pazar olarak kalmaya devam edecek olma­sının en büyük fırsat olduğunu söyledi.

“Her zaman önümüze engeller çıkabilir, sistemimizi buna göre yapılandırmamız ge­rekecek” diyen Maraş, talep gel­diğinde ticaretin zorluklarının ve finansal engellerin aşılabi­leceğini söyledi. Pazar yerleri­nin çok büyük fırsat olduğunu, uluslararası ticaret yapan pazar yerlerinin iki sene değil 12 sene boyunca bile fırsat olmaya de­vam edeceğini belirten Maraş, Türk girişimcileri, lojistik ve gümrük gibi tüm zorlukları üst­lenen platform üzerinden Rus­ya pazarına açılmaya çağırdı.

“Ticari engelleri ortadan kaldırıyoruz”

Ozon Global, Türk satıcı­lar için uygulanan komisyon oranlarında önemli bir indiri­me gittiğini açıkladı. Platform­daki tüm ürün kategorileri için geçerli olacak satış komisyon oranı 1 Ekim itibariyle yalnız­ca yüzde 5 olarak belirlendi.

“Bu oran, önceki yüzde 20’ye varan komisyonlarla karşılaştırıl­dığında ortalama dört kat da­ha düşük” diyen Hazal Maraş, bu stratejik kararla Türk mar­kaları ve üreticilerinin Rus­ya pazarındaki kârlılığını ar­tırmayı ve maliyetler üzerinde tam şeffaflık ve kontrol sağla­mayı amaçladıklarını belirtti. Maraş, “Hedefimiz, Türkiye ile Rusya arasında en kârlı ve ve­rimli ticaret köprüsünü kur­mak. Komisyonu yüzde 5’e in­dirmek, Türk iş ortaklarımızın büyümesine doğrudan yapılan bir yatırımdır. Onların maksi­mum kâr marjıyla büyüyebil­meleri için finansal engelleri ortadan kaldırıyoruz” dedi. Sa­tıcılar için daha şeffaf bir indi­rim modeline geçtiklerini du­yuran Maraş, şu bilgileri verdi: “Önceki sistemde indirimler, platform tarafından tek taraf­lı finanse ediliyordu.

Yeni mo­delde ise satıcıların platform üzerindeki tanıtım faaliyetle­ri için ayırdıkları bütçe, doğru­dan kendi ürünlerine uygula­nacak indirimler için yeniden kullanılacak.” Türk satıcıların Rusya pazarına girişini kolay­laştırmak için kayıt sürecini de önemli ölçüde kolaylaştırdıkla­rını aktaran Maraş, “Artık giri­şimciler, kayıt işleminin hemen ardından lisans onayını bekle­melerine gerek kalmadan ürün kartlarını platforma yüklemeye başlayabilecek. Bugün satıcıla­rımıza yıllık 60-70 milyon do­lardan fazla para kazandırıyo­ruz. Bunu minimum ikiye katla­ma hedefimiz var” dedi.

Gelecek iki yılın zorlukları ve fırsatları

EN BÜYÜK ZORLUK: Artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler (Her iki ülkedeki gümrük değişiklikleri ve özellikle kur dalgalanması)

EN BÜYÜK FIRSAT: Hâlâ yeni pazarlar olması (Rusya, iç pazarın daraldığı bir dönemde yeni bir pazara ürün satabilme lüksü sunuyor)

Global stratejinin göz bebeği Türkiye

Ozon Global’in uluslararası operasyonlarına Türkiye ile başladığını belirten Hazal Maraş, Türkiye’nin coğrafi ve kültürel yakınlığı sayesinde her zaman ‘göz bebeği’ olarak kalacağını söyledi. Maraş, şunları söyledi: “Ozon Global, 2022 yılının Ağustos ayında İstanbul ofisini açmasından bu yana Türk girişimcilerle iş birliğini aktif olarak geliştiriyor. Şubat 2025’ten bu yana ise Türk satıcılar, Ozon Global üzerinden sadece Rusya’da değil, Azerbaycan’da da ürün satışı yapabiliyor. 2025 yılının ikinci çeyreği sonunda, platformdaki Türk satıcıların cirosu yıllık bazda 1.5 kat artarken, Türkiye’den verilen sipariş sayısı iki katına çıktı.” Şirket, Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor.