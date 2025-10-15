Rusya, e-ticarette 10 yıl boyunca ‘yeni pazar’ kalacak
Son yıllarda uluslararası yaptırımlar ve ödeme sistemlerindeki aksaklıklara rağmen Rusya, Türk ihracatçısı için fırsatlar sunan bir pazar. Özellikle e-ticaret tarafında büyüyen hacim ve 100 milyona yakın potansiyel müşterisiyle, önümüzdeki 10 yıl boyunca Rusya ‘yeni pazar’ olmaya devam edecek.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin dış ticaretinde stratejik öneme sahip olan Rusya, Türk ihracatçısı için potansiyel pazar olmaya devam ediyor. Özellikle e-ticaret tarafında potansiyel büyümeye devam ediyor. Her ne kadar enerji ithalatı nedeniyle dış ticaret dengesi Rusya lehine aksa da hızlı tüketim ürünleri, gıda ürünleri, makine ve otomotiv yedek parçaları gibi birçok sektör için hala önemli bir pazar.
Son yıllarda uluslararası yaptırımlar ve ödeme sistemlerindeki aksaklıklar, özellikle Türk bankalarının çekinceleri nedeniyle ihracat akışında pürüzler yaşansa da e-ihracat için fırsatlar devam ediyor. Şimdilik her iki ülke de uzun vadeli hedef olarak ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı taahhüt etse de, mevcut hacim bu hedefin gerisinde. 2023’te yaklaşık 56.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
100 milyon kişilik devasa pazar
Rusya’nın Amazon’u olarak anılan ve Rusya Federasyonu’nun büyük e-ticaret platformlarından biri olan Ozon Global’in Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, Türkiye’nin Rusya pazarındaki önemine dikkat çekti. Rusya’yı “150 milyon kişilik nüfusa sahip devasa pazar” olarak nitelendiren Maraş, 100 milyona yakın potansiyel müşteri bulunduğunu belirtti. Maraş, Türkiye’den birkaç bin satıcı ile milyon dolarlık satışlar yapıldığını ifade etti.
Maraş’a göre, en büyük fırsat ise hala yeni pazarlar olması. “Rusya önümüzdeki 10 sene boyunca yeni pazar olarak kalmaya devam edecek” diyen Maraş, şöyle devam etti: “Pazarın büyüklüğü ve tanınırlığı artıyor. Bu çok büyük bir fırsat. Bugün iç pazarın bu kadar daraldığı bir dünyada, yeni bir pazara ürün satabilmek çok büyük bir lüks. Hem e-ticarette hem dış ticarette bu müthiş bir şey.”
Önümüzdeki iki yılın en büyük zorluğunun artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler olduğunu dile getiren Hazal Maraş, özellikle kur dalgalanmasının farklı ülke operasyonlarını etkilediğini belirtti. Doların üç yılda 17 TL’den 42 TL’ye çıktığını hatırlatan Maraş, bu finansal engellere karşı sistemlerini sürekli yapılandırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Maraş, ancak bu zorluğa rağmen, Rusya’nın önümüzdeki 10 sene boyunca yeni pazar olarak kalmaya devam edecek olmasının en büyük fırsat olduğunu söyledi.
“Her zaman önümüze engeller çıkabilir, sistemimizi buna göre yapılandırmamız gerekecek” diyen Maraş, talep geldiğinde ticaretin zorluklarının ve finansal engellerin aşılabileceğini söyledi. Pazar yerlerinin çok büyük fırsat olduğunu, uluslararası ticaret yapan pazar yerlerinin iki sene değil 12 sene boyunca bile fırsat olmaya devam edeceğini belirten Maraş, Türk girişimcileri, lojistik ve gümrük gibi tüm zorlukları üstlenen platform üzerinden Rusya pazarına açılmaya çağırdı.
“Ticari engelleri ortadan kaldırıyoruz”
Ozon Global, Türk satıcılar için uygulanan komisyon oranlarında önemli bir indirime gittiğini açıkladı. Platformdaki tüm ürün kategorileri için geçerli olacak satış komisyon oranı 1 Ekim itibariyle yalnızca yüzde 5 olarak belirlendi.
“Bu oran, önceki yüzde 20’ye varan komisyonlarla karşılaştırıldığında ortalama dört kat daha düşük” diyen Hazal Maraş, bu stratejik kararla Türk markaları ve üreticilerinin Rusya pazarındaki kârlılığını artırmayı ve maliyetler üzerinde tam şeffaflık ve kontrol sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Maraş, “Hedefimiz, Türkiye ile Rusya arasında en kârlı ve verimli ticaret köprüsünü kurmak. Komisyonu yüzde 5’e indirmek, Türk iş ortaklarımızın büyümesine doğrudan yapılan bir yatırımdır. Onların maksimum kâr marjıyla büyüyebilmeleri için finansal engelleri ortadan kaldırıyoruz” dedi. Satıcılar için daha şeffaf bir indirim modeline geçtiklerini duyuran Maraş, şu bilgileri verdi: “Önceki sistemde indirimler, platform tarafından tek taraflı finanse ediliyordu.
Yeni modelde ise satıcıların platform üzerindeki tanıtım faaliyetleri için ayırdıkları bütçe, doğrudan kendi ürünlerine uygulanacak indirimler için yeniden kullanılacak.” Türk satıcıların Rusya pazarına girişini kolaylaştırmak için kayıt sürecini de önemli ölçüde kolaylaştırdıklarını aktaran Maraş, “Artık girişimciler, kayıt işleminin hemen ardından lisans onayını beklemelerine gerek kalmadan ürün kartlarını platforma yüklemeye başlayabilecek. Bugün satıcılarımıza yıllık 60-70 milyon dolardan fazla para kazandırıyoruz. Bunu minimum ikiye katlama hedefimiz var” dedi.
Gelecek iki yılın zorlukları ve fırsatları
EN BÜYÜK ZORLUK: Artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler (Her iki ülkedeki gümrük değişiklikleri ve özellikle kur dalgalanması)
EN BÜYÜK FIRSAT: Hâlâ yeni pazarlar olması (Rusya, iç pazarın daraldığı bir dönemde yeni bir pazara ürün satabilme lüksü sunuyor)
Global stratejinin göz bebeği Türkiye
Ozon Global’in uluslararası operasyonlarına Türkiye ile başladığını belirten Hazal Maraş, Türkiye’nin coğrafi ve kültürel yakınlığı sayesinde her zaman ‘göz bebeği’ olarak kalacağını söyledi. Maraş, şunları söyledi: “Ozon Global, 2022 yılının Ağustos ayında İstanbul ofisini açmasından bu yana Türk girişimcilerle iş birliğini aktif olarak geliştiriyor. Şubat 2025’ten bu yana ise Türk satıcılar, Ozon Global üzerinden sadece Rusya’da değil, Azerbaycan’da da ürün satışı yapabiliyor. 2025 yılının ikinci çeyreği sonunda, platformdaki Türk satıcıların cirosu yıllık bazda 1.5 kat artarken, Türkiye’den verilen sipariş sayısı iki katına çıktı.” Şirket, Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor.