Rusya Ekonomi Bakanı: Büyüme yavaşladı, soğuma süreci başladı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisinde büyümenin yavaşladığını ve soğuma sürecinin başladığını duyurdu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Reşetnikov, belirli sektörlerde yavaşlama olduğunu, şirket siparişlerinde azalma yaşandığını ve sıkı para politikasının devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl ekonomimiz güçlü bir büyüme kaydetti, ancak artık ana göstergeler ekonomide soğumanın başladığını gösteriyor." dedi.

Büyüme hızı düşüyor

Geçtiğimiz yıl yüzde 4 büyüyen Rus ekonomisinin, enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle bu yıl yüzde 1 ila 2 büyümesi bekleniyor.

Bakan Reşetnikov, makroekonomik istikrarı korumak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Özellikle kamunun borçlanmasını kontrol altında tutarak, devlet şirketlerinin özel sektör yatırımlarını boğmamasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin yönetilebilir bir ekonomik soğuma dönemine girdiğini söylemişti.