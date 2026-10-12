Rusya ekonomisine İHA darbesi: Büyüme alarm veriyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, parlamentonun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, 2026-2029 dönemine ilişkin ekonomik görünümü değerlendirdi.

Reşetnikov, altyapı ve sanayi tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları dahil ekonomik olmayan risklerin sürdüğünü belirterek bu gelişmelerin öngörülen büyüme seyrinde geçici sapmalara yol açabileceğini söyledi.

Rusya'da büyüme yüzde 0,6'ya gerileyebilir

Rusya Federal İstatistik Servisi verilerine göre ülke ekonomisi 2025'te yüzde 1 büyüdü. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ise 2026'da büyümenin yüzde 0,6'ya yavaşlamasını bekliyor. Reşetnikov, tahminlerin ihtiyatlı hazırlandığını, dış piyasalardaki fiyat koşullarının ise beklentilerden daha olumlu gelişebileceğini ifade etti.

Faiz indirimleri neye bağlı?

Rusya'da enflasyonun 2027'de Merkez Bankasının yüzde 4'lük hedefine gerilemesi öngörülüyor. Reşetnikov, para politikasında gevşeme alanının oluşması için enflasyondaki yavaşlamanın kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.