Rusya Maliye Bakanı Siluanov dijital finansal varlıkları değerlendirdi

Dönemin ekonomik gelişmelerini değerlendiren Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kendilerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus bankalarının yaşadığı sorunlara da değindi ve "Dijital finansal varlıklar gelişecek ve daha ucuz, hızlı ve güvenilir oldukları için sonunda geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alacak. Bizimle çalışmak istemeyen ülkelerinkiler de dahil, bankaları kullanmamıza gerek kalmıyor” şeklinde konuştu.

Öncelikli sorunumuz: Enflasyon

Enflasyonun öncelikle düşük gelirli vatandaşları etkilediğine işaret eden Siluanov, “ Maaşlar ve ham maddeler gibi giderleri enflasyona bağlı şirketleri de etkiliyor. Tüm bunlar genellikle enflasyondan daha hızlı büyüyor. Bu nedenle, enflasyon sorununu hemen ve gerçekten çözmek gerekiyor” diye konuştu.

Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi mart ayında onaylamıştı.