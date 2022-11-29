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Rusya menşeli renksiz düzcam ithalatına damping soruşturması

Rusya menşeli renksiz düzcam ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Rusya menşeli "Diğerleri" eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması yapılacak.

Tebliğde, soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.