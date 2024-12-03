Rusya Merkez Bankası yıl sonu enflasyon oranı beklentisini açıkladı

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve yıl sonu için yüzde 8 ila 8,5 enflasyon beklediğini belirtti.

Dördüncü çeyrekte de büyümeye devam

Enflasyonda yavaşlama sürecine girilmediğine işaret eden Zabotkin, “Rus ekonomisinde kayda değer bir soğuma şimdilik yok, dördüncü çeyrekte de büyüme korunuyor. Ancak büyüme ilk üç çeyreğe kıyasla daha mütevazı kalacak” diye konuştu.

Banka'nın 20 Aralık faiz kararı merakla bekleniyor

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Analistler, bankanın 20 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.