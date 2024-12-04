Rusya Merkez Bankası'ndan kritik toplantı öncesi faiz indirimi açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 20 Aralık'ta yapılacak toplantıda bir faiz artırımı ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Nabiullina ayrıca zayıflayan rublenin enflasyon üzerindeki baskılarının kredilerdeki yavaşlama ile dengeleneceğini vurgulayarak, bu yönde alınmış önceden belirlenmiş bir karar olmadığını belirtti.

Nabiullina, ülke ekonomisindeki mevcut koşulları değerlendirerek, “Enflasyon şu an için yavaşlama sinyalleri vermiyor. Bu durumun 2025'te değişeceğini ve enflasyonun kademeli olarak düşerek 2026'da yüzde 4 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Rusya Merkez Bankası'nın daha önceki faiz artışları, zayıflayan rublenin yarattığı fiyat baskılarını kontrol altına almak ve ekonomide denge sağlamak amacı taşıyordu. Ancak Nabiullina, kredilerde gözlemlenen yavaşlama nedeniyle ek faiz artırımlarının etkilerinin dikkatle değerlendirileceğini ifade etti.

20 Aralık toplantısı, Rusya'nın para politikası geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacak. Nabiullina’nın açıklamaları, piyasa katılımcıları tarafından faiz artış ihtimaline yönelik bir sinyal olarak yorumlandı.