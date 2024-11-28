Rusya Merkez Bankası'ndan yeni politika faizi açıklaması

Rusya’nın Perm şehrinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, ülkede yıl sonunda enflasyonun hedeflenen yüzde 8,5 seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirterek, bu nedenle gelecek ay politika faiz oranında artışa gidebileceklerini söyledi.

Söz konusu durumun halkın enflasyon beklentilerini olumsuz yönde etkilediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Tremasov, “Merkez Bankası bu durumda fiyat istikrarını en kısa sürede sağlamak ve enflasyonu hedeflenen seviyeye getirmek için elinden geleni yapmayı amaçlıyor.” diye konuştu.

Tremasov, sürekli yaşanan yaptırım endişesi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da enflasyon baskısı yarattığına işaret ederek, “Fiyat istikrarını sağlamak için uzun süreli sıkı para politikasına ihtiyaç duyulacak. Aralık toplantısında, Merkez Bankasının politika faiz oranında daha fazla artış yapmayı değerlendireceği konusunda şüphe yok.” dedi.