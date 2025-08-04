Rusya otomobil pazarında düşüş devam ediyor

Rusya'da yeni otomobil satışları, Batılı şirketlerin piyasadan çekilmesinin etkisiyle düşüş göstermeye devam ediyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yedi ayında yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26'lık bir düşüşle 742 bine geriledi.

Çinli otomobil üreticileriyle toparlanma süreci başlamıştı

Açıklamada, sadece yedi aylık dönemde değil, temmuz ayında da satışların yüzde 15 oranında azaldığı belirtildi. Rusya'da Batılı otomobil şirketleri, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu. Bu durum, Rus otomobil sektörünü olumsuz etkilese de, Çinli otomobil üreticilerinin pazara girmesi ve yerli üreticilerin kapasitelerini artırmasıyla sektörde bir toparlanma süreci başlamıştı.

Çabalar rakamlara yansımadı

Ancak son veriler, toparlanma çabalarının henüz satış rakamlarına tam olarak yansımadığını gösteriyor. Rusya merkezli otomotiv analiz şirketi Avtostat'ın 22 Temmuz'da yayınladığı bir rapora göre, yılın ilk yarısında otomobil ithalatı da geçen yıla göre yüzde 63 azalarak 149 bin 300'e düştü.