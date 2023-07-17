Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması şimdilik durduruldu
Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli olarak taşınmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın şimdilik durdurulduğunu bildirdi.
Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla imzalanan anlaşmayla 1 Ağustos 2022'den bugüne 1000'den fazla gemiylr 33 milyon ton tahıl taşınmıştı. Anlaşma eğer yeniden uzatılmazsa bugün sona eriyor.
Rusya, anlaşmanın bitmesine saatler kala açıklama yayınladı.
Açıklamada, anlaşmanın şimdilik durdurulduğu belirtilerek "Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının tahıl anlaşmasının sona ermesi arasında bir bağlantı yok. Rusya, şartlar sağlandığında anlaşmaya geri dönecek" dendi.
Kremlin sözcüsü de "Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek" dedi.