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Rusya tavan fiyat uygulayanlara petrol satışı yasağını uzattı

Rusya, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı. Buna göre, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara karşı alınan yaptırım kararının süresi 31 Aralık 2025'e uzatıldı.

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Rusya tavan fiyat uygulayanlara petrol satışı yasağını uzattı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi 31 Aralık 2025'e uzatıldı.

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA