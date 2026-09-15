Rusya ticaretinde güvenli koridor arayışı

Türkiye’nin 2025 yılında 6,7 milyar dolar ihracat, 43,4 milyar dolar ithalat yaptı­ğı Rusya Federasyonu’yla dış ti­caretinin kesintisiz sürmesi için Egeli ihracatçılar, Karadeniz’de denizyolu nakliyesinin yapılabil­mesi için güvenli koridor talebin­de bulundu. İzmir’i ziyaret eden Rusya Federasyonu’nun Anka­ra Büyükelçisi Sergey Verşinin ile bir araya gelen Egeli ihracat­çılar, Rusya’yla dış ticarette gemi yolunu kullanamaz hale geldik­lerini, güvenli koridor oluşturul­ması halinde iki ülkenin dış ti­caretinin daha güvenli ve verim­li çalışacağının altını çizdiler ve Büyükelçi’den destek istediler. Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birli­ği Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Rusya’nın Türk yaş meyve sebze sektörü başta olmak üzere Türkiye’deki 26 sektörün ihracat­ta hedef pazarı olduğunu, Türki­ye-Rusya Federasyonu arasında uzun yıllara dayanan güçlü ticari bağlar bulunduğunu vurguladı.

Rusya-Türkiye arasında ticare­tin devamını sağlayacak güvenlik koridorunun daha önce tesis edil­diğini ve sağlıklı çalıştığını akta­ran Uçak, “Son dönemde Karade­niz tehlikeli olmaya başladı. Bu­gün deniz yolunu kullanamıyoruz. Denizyolu tekrar kullanabileceği­miz güvenlik koridoru oluşturul­masını bekliyoruz” şeklinde ko­nuştu.

“Rusya ihracatta en büyük pazarımız”

Hayrettin Uçak, Rusya’nın Tür­kiye’den meyve sebze mamulleri ithalatında uyguladığı yüzde 12- 15 arasındaki gümrük vergisinin kaldırılması taleplerini de Büyü­kelçi Sergey Verşinin’e iletti.

Türkiye’den Rusya Federasyo­nu’na 2026 yılının ocak – ağustos döneminde 319 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamul­ler ihraç edildiğini ifade eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Ma­muller İhracatçıları Birliği Baş­kanı Ufuk Atakan Demir, Rus­ya’nın kendileri için çok önem­li bir pazar olduğuna işaret etti. Demir, “Türkiye ile Rusya Fede­rasyonu arasında güvenli koridor açılmasını ve iki ülke arasındaki dış ticaretin artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bizim için önemli bir partner”

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türkiye’nin Rusya Federasyonu için çok önemli bir siyasi ve ekonomik partner olduğunu, iki ülke arasındaki ticaretin devam etmesi için gerekli zeminin oluşturulması için çaba göstereceklerini dile getirdi.