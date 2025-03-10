Rusya-Ukrayna ateşkes beklentileri etkisini gösterdi! Ruble dolar karşısında değer kazanıyor

Rusya Merkez Bankası bu sene şubat ayında, Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 10,5 değer kazandığına işaret etti.

Yazılı açıklamasında “Jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentiler artarken, bu durum Rus piyasalarını olumlu etkiledi" ifadesini kullanan Banka, şubatta ihracatçı şirketlerin de döviz satışında artış kaydettiğini ve Moskova Borsası'nın yüzde 8,5 değer kazandığını belirtti. Açıklamada, ruble cinsinden yatırım enstrümanlarının şubatta en yüksek verimi gösterdiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler tekrar başlarken, iki ülke heyetleri 18 Şubat’ta Riyad’da bir araya gelmişti.