Rusya-Ukrayna ateşkesi ve OPEC+ üretim kararları petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan petrol ve doğal gaz satın alan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidi, OPEC+ grubunun petrol üretimini artırma planları ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin etkisiyle aşağı yönlü baskılandı.

Dün 72,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 azalarak 72,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,78 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 73,52 doların direnç, 70,95 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Ukrayna-Rusya barışında ABD başarılı bir arabuluculuk yapabilecek mi?

Piyasa oyuncuları bu süreçte, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyrini de yakından takip ediyor. Uzmanlar, görüşmelerin başarılı olması halinde Rus petrol arzının artabileceğini, bunun da petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ön görüyor.

OPEC + üretim kesintileri için son tarih: Haziran 2026

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (başarılı birOPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, piyasadaki üretim fazlasını dengelemek amacıyla ek petrol üretim kesintileri yapacaklarını duyurdu. Aralarında Rusya'nın da bulunduğu yedi üye ülke, günlük 189 bin ila 435 bin varil arasında değişen üretim kesintilerine gidecek. OPEC'in resmi takvimine göre bu kesintiler Haziran 2026'ya kadar devam edecek.