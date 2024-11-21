Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını yükseltirken Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,98​​​ dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarda yaşanan yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesi etkili oldu.

Beklentilerin üzerinde artış

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil, benzin stoklarının da yaklaşık 2 milyon 100 bin varil arttığını duyurdu. Beklentilerin üzerindeki bu artış, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 74,84 doların direnç, 71,12 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.