Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını yükseltirken Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar
Dün 73,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,23 artarak 72,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,94 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin her an biraz daha yükselmesi etkili oldu.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,98 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarda yaşanan yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesi etkili oldu.
Beklentilerin üzerinde artış
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil, benzin stoklarının da yaklaşık 2 milyon 100 bin varil arttığını duyurdu. Beklentilerin üzerindeki bu artış, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtladı.
Brent petrolde teknik olarak 74,84 doların direnç, 71,12 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.