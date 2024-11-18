Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti! Brent petrolün varil fiyatı 70,98 dolar

Cuma günü 72,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,18 artarak 70,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,98 dolardan alıcı buldu.

Galuşçenko: Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef aldığı

Joe Biden yönetimi, Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı. Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi. Ukrayna Enerji Bakanı German da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtmişti.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de talebe ilişkin endişeler ve küresel petrol talebi öngörüleri fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Birol: Bu yıl günlük küresel petrol talebi 1 milyon varilin altında kalabilir

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon varilin altında kalacağını ifade etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 73,30 doların direnç, 69,92 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.