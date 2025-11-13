Rusya: Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için operasyon sürecek

Rusya-Ukrayna savaşında müzakere görüşmleri sonuçsuz kalırken Kremlin Sözcüsü Dİmirti Peskov'dan önemli açıklamalar geldi.

"Ukrayna sorununu diplomatik yollarla çözmeye açığız"

ABD'nin Rusya’nın barış istemediği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Buna katılmıyoruz. Rusya gerçekten barış istiyor, Ukrayna sorununu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açığız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın diplomasi yolunu zorlaştırdığını belirten Peskov, "Kiev rejimi müzakere kapısını kapattı. Biz de bu yüzden özel askeri operasyonumuzu sürdüreceğiz. Öncelikli hedefimiz, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı sağlamak, gelecek nesiller için güvenliğimizi korumak ve önümüzdeki görevleri yerine getirmektir." dedi.

"Ukrayna "er ya da geç" müzakere masasına dönecek"

Peskov, Ukrayna’nın "er ya da geç" Rusya ile müzakere masasına döneceğini kaydetti.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ise "Nükleer silah testlerinin başlaması, oldukça uzun bir süredir uygulanan yasağın kesintiye uğrayacağı anlamına gelir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca söylediği gibi, bu durumda Rusya duruma uygun şekilde hareket edecektir." diye konuştu.