Rusya, Ulusal Refah Fonu rezervlerini açıkladı
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, ülkenin refah fonunun şubat ayında 11,88 trilyon rubleye (yaklaşık 132,9 milyar dolar) düştüğünü belirtti.
Rusya Maliye Bakanlığı'nın, Ulusal Refah Fon hacminin şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,66 azaldığını belirttiği açıklamasında, toplam fon hacminin 1 Mart itibarıyla 11,88 trilyon rubleye gerilediği belirtildi. Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.
Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar mevcut. Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, Euo varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.