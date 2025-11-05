'Rusya ve Türkiye doğalgaz anlaşması için görüşüyor' iddiası

Rusya ve Türkiye'nin, Gazprom’un gaz sevkiyat anlaşmalarını yenilemek için görüştüğünü belirtiliyor.

Bloomberg News'in haberine göre; Rus enerji devi Gazprom ile Türkiye'nin, 31 Aralık’ta sona erecek olan iki büyük boru hattı anlaşmasının ardından yıllık yaklaşık 22 milyar metreküplük doğalgaz sevkiyatını sürdürmek amacıyla müzakerelere başladığı belirtiliyor.

Mevcut sözleşmeler, toplamda 21,75 milyar metreküpe kadar gaz akışını kapsıyor.

Gazprom, Rusya’daki resmi tatil nedeniyle konuya ilişkin açıklama yapmazken, Türkiye Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ da soruları yanıtsız bıraktı.

Türkiye, uzun vadeli sözleşmelerle boru hattı üzerinden aldığı Rus gazını kesme yönündeki Batı baskılarına daha önce direnmişti. Ancak Eylül ayında ABD dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına yönelik anlaşmalar yaptı. Karadeniz’deki yerli üretimin artmasıyla Türkiye’nin gaz fazlası oluşabilir.

Türkiye, Rus gazının en büyük ikinci alıcısı

Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Gazprom için Türkiye, önemli bir çıkış noktası olmaya devam ediyor. Bu durum, Türkiye’ye yeni anlaşmalarda indirim pazarlığı için avantaj sağlıyor. EMRA verilerine göre Gazprom, geçen yıl Türkiye’ye 21,6 milyar metreküp gaz gönderdi. Bu hacimle Türkiye, Çin’in ardından Rus boru gazının en büyük ikinci alıcısı oldu.

Gazprom’un boru hattı gazı, Türkiye’nin neredeyse tamamen ithalata dayalı olan ve Avrupa’nın dördüncü büyük gaz pazarı konumundaki enerji ihtiyacında uzun süredir baskın rol oynuyor. İran ve Azerbaycan da Türkiye’nin gaz ithalatında önemli paya sahip.