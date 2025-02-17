Rusya, Visa ve Mastercard’ın geri dönüşünü bekliyor

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarına dönüşü konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Aksakov, Rusya’nın kendi geliştirdiği Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) sayesinde iç pazarda bağımsız hareket ettiğini ancak uluslararası ödemeler için Visa ve Mastercard'ın kritik bir rol oynadığını belirtti.

"Visa ve Mastercard’ın dönüşü kolay olmayacak"

Aksakov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna savaşı sonrası Visa ve Mastercard’ın ülkeden çekilmesiyle kendi ödeme altyapısını güçlendirdiğini ifade etti. Aksakov, şu sözleri kaydetti:

“Visa ve Mastercard'ın, Avrupa ve ABD'ye yapılan ödemelerde kullanılması gerekiyor. Yakın zamanda Rusya pazarına döneceklerini düşünüyorum. Ancak kendi sistemimize alıştığımız için dönüşleri kolay olmayacak.”

NSPK ve Mir kartları yaygınlaştı

Rusya, Visa ve Mastercard'ın çekilmesinin ardından kendi geliştirdiği Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) üzerinden çalışan Mir kartlarını yaygınlaştırarak ödeme altyapısında önemli bir bağımsızlık sağladı. Ülkede, Rus bankalarının temin ettiği Visa ve Mastercard’lar yurt içi işlemlerde halen çalışsa da uluslararası işlemler durdurulmuş durumda.

Büyük pazar kaybı vurgusu

Aksakov, Visa ve Mastercard’ın Rusya'dan çekilerek büyük bir pazar kaybı yaşadığını belirterek, şirketlerin yeniden Rusya pazarına dönmesinin iki taraf için de kazanç sağlayacağını dile getirdi.

Ukrayna savaşı sonrası Batılı şirketlerin Rusya'dan çekilmesiyle başlayan ekonomik izolasyon süreci, Rusya’nın kendi ödeme altyapısını geliştirmesine neden oldu. Ancak uluslararası finansal işlemler için Visa ve Mastercard gibi küresel ağların önemi, Moskova yönetimi tarafından vurgulanmaya devam ediyor.