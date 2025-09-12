Rusya yaptırımları genişliyor: Japonya Türkiye’den iki firmayı listeye aldı
Japonya, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında yeni adımlar attı. Japonya Ticaret Bakanlığı, Çin’den altı, Türkiye’den iki ve BAE’den bir kuruluşun ihracat yasağı listesine alındığını açıkladı. 19 Eylül’den itibaren geçerli olacak karar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle alınan uluslararası önlemler çerçevesinde hayata geçirildi. Ayrıca Rusya menşeli ham petrol için tavan fiyat 60 dolardan 47,6 dolara düşürüldü.
Japonya, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında yeni kararlar aldı.
Japonya Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Çin’den altı, Türkiye’den iki ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kuruluş ihracat yasağı listesine dahil edildi.
Karar 19 Eylül’de yürürlüğe girecek
Bakanlık açıklamasında, “Ukrayna’yı çevreleyen mevcut uluslararası durum ve Japonya’nın dünya barışına yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunabilmesi, büyük ülkelerin aldığı önlemler göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu bugün Rusya da dahil olmak üzere belirli kuruluşlara ihracat yasağı getirilmesini onayladı” ifadeleri yer aldı.
Yaptırım kararının 19 Eylül’den itibaren uygulanacağı belirtildi.
Rus petrolünde tavan fiyat indirildi
Japonya ayrıca Rusya menşeli ve tavan fiyattan işlem gören ham petrol için belirlenen üst fiyatı da aşağı çekti.
Daha önce varil başına 60 dolar olan tavan fiyat 12 Eylül’den itibaren 47,6 dolara düşürüldü.