Rusya yasakları kaldırınca 4 günde jet hızıyla fuar yaptı

İmam GÜNEŞ

Türk deri sektörünün en önemli pazarı olan Rusya, 22 Haziran'da Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırınca sektör jet hızıyla harekete geçti. Türk deri konfeksiyoncularının en önemli fuarı olan Leather&Fur Fuarı, 4 günde organize edildi. Kapıları dün açılan fuara 700'ü Rus olmak üzere 14 ülkeden yaklaşık bin 100 yabancı katılım sağladı. 60 Türk firması ürünlerini küresel deri sektörünün en büyük alıcılarına ve zincir mağaza temsilcilerine sergiledi. 30 Haziran'da sona erecek fuarda 60 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefleniyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) 6'ncısını düzenlediği fuara; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak da katıldı.

"4 günde düğün bile organize edilemez"

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağının kalkmasıyla harekete geçtiklerini söyleyen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "Tabiri caizse olmazı oldurduk dersek abartmamış oluruz. 4 günde düğün organize etmek, davetiye bastırmak, onca insanı toplamak bile imkansız" dedi. Uçuş yasağının kalkmasından iki gün önce hazırlıklarını başlattıklarına dikkat çeken Gözmen, şöyle devam etti: "Buna hissiyat diyebiliriz. İnsan gücünun sınırlarını zorlayarak kısıtlı zamanda çalıştık. Beş iş gününde bu kadar misafiri davet ettik ve Antalya'ya getirdik. Charter uçuşlar 22'sinde başladı. Biz ise ayın 21'inde başladık. Moskova-İstanbul seferini yapacak uçaklar ABD'de park halindeydi. Çalışanlar sistemi unutmuş. Uçaklar için teklif alıp onaylatmak en az iki gün sürüyor. Ruslardan yoğun talep almamız da bize itici güç oldu. Rusya'da 139 mağazası olan dünyanın en büyük deri ithalatçılarından biri olan şirket bu yıl da Türkiye'yi ve bizim fuarımızı tercih etti. Tüm çabamız ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve ülkemizin toplam ihracatına katkı vermek."

"Sektörün isteği, herşeyi mümkün kıldı"

2021 yılında 200 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştireceklerine yürekten inandıklarını söyleyen TİM Başkanı Gülle, "Bu hedefleri aşmamızda deri sektörünün, 2021’in ilk beş ayında ise 641 milyon dolarlık ihracatla katkısı çok büyük. Bu fuar oturmuş bir fuar. Altyapısı hazır. Talep de var. Uçakların, müşterilerin ayarlanması kolay değildi. Sektörün açlığı, isteği herşeyi mümkün kıldı" diye konuştu.

Sektörün ilk 5 ayda, 2019 yılı rakamlarına yaklaştığını dile getiren İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ise "Temmuz ayından sonra 2019 yılı rakamlarımızı geçeceğiz. Deri konfeksiyoncularımızın sağladığı katkıyla yılsonu hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.