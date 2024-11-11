Rusya'da tereyağ krizi! Türkiye devreye girdi

Rusya'da savunma harcamaları ekonomiyi zora sokarken, mal ve hizmet üretiminde büyük fiyat artışları yaşandı. Tereyağı fiyatları da yıllık yüzde 26 yükseldi. Bazı dükkanlar artan hırsızlık oranlarına karşı tereyağını güvenlik kilidi bulunan kutularda satmaya başladı.

Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağ

Rusya ise tereyağ fiyatlarındaki artışı durdurmaya çalışırken, Türkiye'den tereyağ ithal etmeye başladı. Rusya Gıda Güvenliği Kurumu, 29 Ekim itibarıyla Türkiye'den toplam 20 tonluk terayağ ithalatı gerçekleştiğini açıkladı.

Fiyatlardaki hızlı yükselişin sebebi ise hali hazırda Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'nın savunma harcamaları olarak gösteriliyor. Rusya Merkez Bankası ise bu yıl enflasyonun yüzde 8,5’e kadar çıkabileceğini, hedefin iki katına ulaşabileceğini öngörüyor.

Tereyağ hırsızlıkları artıyor

Rusya'nın savunma sanayisinin başkenti Yekaterinburg’da iki maskeli adam süt ürünleri dükkanına gizlice girmiş, biri kasayı boşaltırken diğeri 20 kilo tereyağıyla kaçmıştı.

Berlin'deki Carnegie Rusya Avrasya Merkezi araştırmacısı Alexandra Prokopenko, "Sıradan bir tereyağı üretim fabrikası bu talebi karşılamak için üç vardiya çalışmaya hazır olurdu ama işe alacak yeterli insan yok. Aynı anda hem enflasyonla hem de bir savaşla mücadele edemezsiniz" diye ekledi.