Rusya'daki benzin kıtlığı Orta Asya'ya sıçradı

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Rusya'da bazı rafineriler Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar sonrası zarar görmüş ve üretim aksaklıkları yaşanmıştı. Haziran ayı sonu itibarıyla Rusya'nın yaklaşık yüzde 90'lık bölümünde yakıt tedarikinde kısıtlamalar veya kesintiler gerçekleşirken, hükümetler arası özel anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatlar hariç olmak üzere 1 Nisan itibarıyla benzin ihracatı da durdu. Bu kararın etkileri de ilk olarak Rus petrolüne bağımlı Orta Asya ülkelerinde hissedilmeye başladı.

Bölge ülkeleri, artan fiyatlar ve olası yakıt kıtlığı riskine karşı peş peşe önlemler almaya başladı.

Kırgızistan komşulardan destek istedi

Denize kıyısı bulunmayan ve petrol ürünlerinde büyük ölçüde ithalata bağımlı olan Kırgızistan, enerji güvenliğini sağlamak için Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan destek talep ederken, iç piyasada yakıt arzının kesintisiz devam etmesi için adımlar atıldığını açıkladı.

Özbekistan'da ise benzin fiyatları hızla yükselirken, benzinin fiyatı hazirandan bu yana yüzde 11,8 artarak ton başına 13,9 milyon som seviyesine çıktı. Aynı dönemde emtia borsalarındaki günlük benzin arzı ise yaklaşık yüzde 50 geriledi.

Kazakistan sınır kontrollerini sıkılaştırdı

Orta Asya'nın en büyük ekonomisi ve petrol üreticisi olan Kazakistan da kaçak yakıt ihracatını önlemek için sınır kontrollerini sıkılaştırdı. Yeni uygulama kapsamında araçların sınır kapılarından günde yalnızca bir kez geçişine izin veriliyor.