Rusya'dan 200 baz puanlık faiz artışı: Şubat 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 21 seviyesine yükseltti ve bu oranla Şubat 2003'ten bu yana en yüksek faiz oranına ulaştı. Piyasa beklentileri faiz artışının 100 baz puan civarında olacağı yönündeydi. Ancak, bankanın enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları, daha agresif bir faiz artışına gidilmesine neden oldu.

Banka, 2024 yılı enflasyon beklentisini yüzde 6,5-7 seviyesinden yüzde 8,0-8,5 aralığına, 2025 yılı beklentisini ise yüzde 4-4,5 seviyesinden yüzde 4,5-5 aralığına yükseltti. Orta vadede enflasyon risklerinin ciddi derecede yukarı yönlü olduğunu ifade eden Merkez Bankası, gerektiğinde yeni faiz artırımlarına gidilebileceği mesajını verdi.

Rusya Merkez Bankası'nın bu kararı, enflasyon baskılarına karşı daha sıkı bir para politikası uygulama ihtiyacının arttığına işaret ediyor. Banka, daha önce de enflasyon risklerini yönetebilmek adına sıkılaştırıcı adımlar atmıştı.