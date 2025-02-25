Rusya'dan ABD'ye çağrı: Nadir toprak metali için işbirliğine açığız

Kremlin, Rusya’nın geniş nadir toprak metali rezervlerine sahip olduğunu ve bunları geliştirmek için anlaşmalara açık olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Amerikalıların nadir toprak metallerine ihtiyacı var. Bizde bunlardan çok var” dedi.

İşbirliği için siyasi zemin gerekli

Peskov, stratejik kaynakları geliştirme konusunda Rusya’nın kendi planlarının bulunduğunu, ancak işbirliği için önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Nadir toprak metallerinin, yüksek teknoloji ve savunma sanayii açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasında bu alanda işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de devlet televizyonuna verdiği röportajda, gelecekte ABD ile hükümetler arası ve özel sektör dahil olmak üzere ekonomik projelere açık olduklarını ifade etti.

ABD ile anlaşmalar için öncelik ukrayna krizi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Rusya ile büyük ekonomik kalkınma anlaşmaları yapma sözü vermişti. Ancak Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.

“Gündemdeki bir sonraki konu Ukrayna krizinin çözülmesi” diyen Peskov, bu sorunun ele alınmasının ardından ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliği gibi konuların değerlendirileceğini belirtti. “Bir siyasi irade anı geldiğinde, nadir toprak metalleri konusunda işbirliğine açık olacağız” diye ekledi.