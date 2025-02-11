Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali için yeni finansman teklifi: Doğal gaz ile ödeme

Rusya, Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) finansmanı için doğal gaz bazlı bir ödeme mekanizması önerdi. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, Moskova, yaptırımlar nedeniyle sınır ötesi para transferlerinde yaşanan sıkıntılara alternatif olarak bu modeli gündeme getirdi.

Rusya’nın önerisine göre, Akkuyu NGS’yi inşa eden devlet şirketi Rosatom, santral inşaatı için gereken maliyetin bir kısmını Gazprom’a ruble olarak ödeyecek. Gazprom da bu miktarı Türkiye’nin aylık doğal gaz ithalat faturalarından düşecek. Böylece, proje finansmanı için geleneksel banka transferleri yerine doğrudan enerji ticaretiyle ödeme yapılması sağlanacak.

Akkuyu NGS projesine veya Rosatom ve Gazprom gibi şirketlere doğrudan yaptırım uygulanmamış olsa da, uluslararası bankalar ABD'nin olası cezalarına maruz kalmaktan çekindiği için Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ödemelerde gecikmeler yaşanıyor.

Washington yönetimi, Rusya'nın savaş ekonomisini destekleyen üçüncü ülke finans kuruluşlarını hedef alacağını açıklamış, bu da Rusya ile yapılan uluslararası işlemleri daha karmaşık hale getirmişti.

Rusya'nın önerdiği doğal gaz takas sistemi, hem Akkuyu NGS’nin finansman sürecini hızlandırmayı hem de Rusya-Türkiye arasındaki enerji iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Ancak teklifin Türkiye tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.