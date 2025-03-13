Rusya'dan 'gri bölge' olarak tanımladığı kripto işlemlerine yönelik uyarı!

Finans Piyasaları Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya Merkez Bankası Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Çistyukhin, kripto paralarla yapılan işlemleri çok riskli bulduklarını, niteliksiz yatırımcıların bu risklerden korunması gerektiğini söyledi.

Kripto paralarla yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemelerde Rus altyapısının kullanılacağına vurgu yapan Çistyukhin, AA'da yer alan habere göre, "Kripto para birimleriyle işlem ve yatırım yapmanın son derece riskli bir faaliyet olduğuna ve niteliksiz yatırımcının mümkün olduğunca bu tür faaliyetlerden korunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yapay zeka ve dijital ruble

Finans sektöründe yapay zeka ve dijital ruble kullanımına ilişkin de konuşan Çistyukhin, "Tüm bu teknolojilerin, en teknolojik liderliğimizi daha da pekiştirmemize izin vereceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Rusya Merkez Bankası, kripto para işlemleri yapılması izninin sadece nitelikli yatırımcılara verilmesini dün hükümete önermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getirmişti.