Rusya'dan kripto düzenlemelerinde gevşeme sinyali

Rusya Merkez Bankası (CBR), kripto varlık düzenlemelerinde gevşeme için Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yürütüyor.

Cryptopolitan'ın aktardığı bilgilere göre banka, kriptoya erişimin yalnızca "nitelikli yatırımcılarla" sınırlı kalmasının uygun olmadığı görüşünde.

CBR Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Chistyukhin, kripto varlıkların zamanla "normal bir finansal araç" hâline gelebileceğini belirterek, yıl sonuna kadar politika duruşunun netleşmesini beklediklerini söyledi.

"Sınırlama kaldırılabilir"

Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Chebeskov da kasım ayında yaptığı açıklamada, mevcut düzenlemelerin yalnızca küçük bir yatırımcı grubuna izin verdiğini hatırlatarak, yeni düzenlemede bu sınırlamanın kaldırılabileceğini ifade etmişti. Chistyukhin de bu yaklaşımı destekleyerek, "Kripto varlık dolaşımına ilişkin kurallar, bu dar yatırımcı kategorisinin ötesine geçmeli" dedi.

Rusya, Batı yaptırımları nedeniyle geleneksel finans kanallarında yaşanan kısıtlamaların ardından mart ayında kripto işlemlerini kapsayan "deneysel yasal rejim"i devreye almıştı. Bu uygulama kapsamında şirketler sınır ötesi ödemelerde dijital para kullanabiliyor, "süper nitelikli" yatırımcılar ise kripto alım satımı gerçekleştirebiliyor. Mayıs ayında ayrıca kripto türev ürünlerinin iç piyasaya sunulmasına da onay verilmişti.